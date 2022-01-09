Барселона может подписать Адама Траоре на замену Дембеле

Трансфер состоится, если каталонцам не удастся продлить контракт с Усманом Дембеле

  • 09.01.2022 07:58
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Барселона может подписать Адама Траоре на замену Дембеле
© Getty Images/Global Images Ukraine. Адама Траоре

Каталонская «Барселона» проявляет интерес к полузащитнику английского «Вулверхемптона» Адама Траоре.

По информации источника, каталонский клуб может подписать 25-летнего испанца, если не удастся продлить контракт с форвардом Усманом Дембеле.

Отмечается, что трансферу могут поспособствовать хорошие отношения руководства каталонцев с агентом полузащитника Жорже Мендешем, а также с самим английским клубом.

При этом сам Траоре, являющийся воспитанником «сине-гранатовых», хотел бы вернуться в каталонский клуб. Он до сих пор поддерживает отношения с Жорди Альбой, Серджи Бускетсом, Серджи Роберто и Ферраном Торресом.

Напомним, ранее «Барселона» заявила Дани Алвеса на сезон.

Источник — Sport.es

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