Первая победа в году. Ястремская удачно начала квалификацию в Аделаиде

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№99 WTA) с победы стартовала в квалификации турнира WTA 250 в Аделаиде. Первой соперницей украинки стала швейцарка Йоанне Цугер (№289 WTA).

В четвертом гейме первого сета Ястремская сделала брейк и уверенно вела игру. Но после счета 5:2 в пользу украинки Цугер сумела выиграть три гейма подряд и сравняла счет. И все же, Даяна довела сет до победного окончания.

В середине второго сета соперницы обменялись брейками, а при счете 5:4 в свою пользу Ястремская взяла подачу оппонентки и выиграла матч.

В следующем поединке Ястремская встретится с бельгийкой Алисон ван Эйтванк (№58 WTA), посеянной в квалификации под первым номером.

Аделаида. Квалификация. Первый круг.

Йоанне Цугер – Даяна Ястремская – 5:7, 4:6