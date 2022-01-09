От украинца к украинцу. Аль-Айн подписал защитника Шерифа

«Аль-Айн» сообщил о подписании контракта с колумбийским защитником Данило Арболедой, который выступал за молдавский «Шериф». Соглашение подписано до 2023 года.

В «Шериф», который возглавляет украинский специалист Юрий Вернидуб, Арболеда перешел в феврале прошлого года. За молдавский клуб колумбиец провел 46 матчей, забив 4 гола и сделав 1 результативную передачу.

Теперь Арболеда будет выступать под руководством украинца Сергея Реброва, возглавляющего «Аль-Айн».

Напомним, команда Реброва впервые проиграла в текущей Лиге ОАЭ.