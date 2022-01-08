В 13-м туре. Команда Реброва впервые проиграла в чемпионате

В матче 13-го тура чемпионата ОАЭ «Аль-Айн» Сергея Реброва уступил на выезде «Аль-Шарже» со счетом 0:2.



Это поражение стало для команды украинского наставника первым в текущем сезоне. Ранее в чемпионате было добыто 9 побед и три ничьих.



После этого матча «Аль-Айн» продолжает оставаться на лидирующей позиции в чемпионате, ближайший преследователь отстает на 7 очков.



Лига ОАЭ. 13-й тур

«Аль-Шаржа» – «Аль-Айн» – 2:0

Голы: Гайо (11), Луанзиньо (18)