В 13-м туре. Команда Реброва впервые проиграла в чемпионате

При этом «Аль-Айн» сохраняет приличный отрыв от конкурентов

  • 08.01.2022 20:56
  • 657 просмотров
  • 0 комментариев
В 13-м туре. Команда Реброва впервые проиграла в чемпионате
© ФК Аль-Айн. Сергей Ребров

В матче 13-го тура чемпионата ОАЭ «Аль-Айн» Сергея Реброва уступил на выезде «Аль-Шарже» со счетом 0:2.
 
Это поражение стало для команды украинского наставника первым в текущем сезоне. Ранее в чемпионате было добыто 9 побед и три ничьих.
 
После этого матча «Аль-Айн» продолжает оставаться на лидирующей позиции в чемпионате, ближайший преследователь отстает на 7 очков.
 
Лига ОАЭ. 13-й тур

«Аль-Шаржа» – «Аль-Айн» – 2:0
Голы: Гайо (11), Луанзиньо (18)

Источник — Sport.ua

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности