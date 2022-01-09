Вест Хэм – Лидс. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии

Окно возможностей для Андрея Ярмоленко

  • 09.01.2022 01:39
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Вест Хэм – Лидс. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии
© Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 9 января, в Лондоне на стадионе «Олимпийский» состоится матч 1/32 финала Кубка Англии по футболу, в котором сыграют «Вест Хэм» и «Лидс». Стартовый свисток рефери Стюарта Атвелла из Нунатона прозвучит в 16:00 по киевскому времени.

Вест Хэм


Лондонский коллектив в начале сезона называли одним из наиболее прогрессивных в текущем розыгрыше английской Премьер-лиги. Однако, чем ближе команда Дэвида Мойеса подходила к завершению 2021 года, тем все большие проблемы у нее возникали с достижением желаемых результатов. Серия из четырех матчей без побед – когда команда находится в зоне топ-4, то подобная цепочка результатов гарантировано приводит к потере позиций в турнирной таблице. Именно это и произошло с «молотобойцами», и теперь они уже ниже соседей по городу в лице «Арсенала», а это говорит о многом.

Что касается кубковых турниров, то, если речь идет не о международном уровне, «железные» стараются изо всех сил цепляться за наиболее приближенные к финалу стадии. Получается это далеко не всегда, так как потягаться с топ-командами в плане возможностей ротации на длинной дистанции «Вест Хэм» банально не может, поэтому ближе к концу сезона усталость берет верх над этим коллективом. Но сейчас мы будем говорить об уникальном времени, когда команды по ходу футбольного года имеют возможность перевести дух, поэтому и результат от подопечных Дэвида Мойеса будут ждать соответствующий. Возможно, шотландский специалист и украинского форварда Андрея Ярмоленко привлечет к стартовому составу.

Лидс


Что касается «павлинов», то кубковый турнир в их текущем положении выглядит скорее неуместной роскошью, а необходимость добыть результат как раз и продиктована тем самым перерывом в розыгрыше чемпионата – банально больше нечем заняться в это время, а терять набранные обороты не особо хочется. Куда важнее сейчас команде Марсело Бьелсы думать о положении в турнирной таблице АПЛ, так как рано или поздно четыре нижестоящих коллектива могут наконец-то проснуться, и тогда «Лидс» будет уж очень непросто. Этот сезон явно не подходит для серьезных достижений, так как тут хотя бы место в «элите» за собой сохранить.

Очевидно, что заранее хоронить шансы гостей предстоящей дуэли не имеет смысла, так как наиболее древний из известных футбольных турниров всегда притягивал авантюризмом участников и неожиданностью результатов. «Павлины» все еще способны собраться на отдельно взятый поединок, так как их аргентинский наставник – мотиватор топ-уровня, поэтому сможет придумать, как именно переиграть шотландского коллегу. К тому же, «Лидс» всегда сможет списать потенциальную неудачу на мысли об АПЛ, что позволяет играть более раскованно.

Ориентировочные составы


«Вест Хэм»: Ареола – Джонсон, Доусон, Алисе, Фредерикс – Крал, Нобл – Масуаку, Влашич, Ярмоленко – Боуэн.

«Лидс»: Мелье – Фирпо, Льоренте, Эйлинг, Драме – Форшоу, Даллас – Джеймс, Клих, Саммервилль – Гринвуд.

Прогноз на противостояние


Мы считаем, в предстоящем поединке футболистам гостей не удастся нас удивить. Нашей ставкой будет позиция – Фора. «Вест Хэм» (-1) с коэффициентом 2.33 по линии Parimatch.

9 января, суббота

«Вест Хэм» – «Лидс»
Лондон. «Олимпийский». 16:00
Прямая ТВ-трансляция – телеканал Setanta Sports и видеосервисы MEGOGO и Oll.tv
Арбитр: Стюарт Атвелл (Нунатон, Англия)
Прогноз Sport.ua – 2:0
Parimatch  
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Илья Береза, Sport.ua

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