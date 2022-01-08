ФОТО. Как Миколенко в составе Эвертона дебютировал

Украинец стал одним из лучших в своей команде

  • 08.01.2022 23:25
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ФОТО. Как Миколенко в составе Эвертона дебютировал
© Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко дебютировал в составе «Эвертона» в поединке 1/32 Кубка Англии против «Халл Сити» (3:2 д.в.). 22-летний защитник провел на поле весь матч, включая дополнительное время, и заработал желтую карточку. По версии портал WhoScored, Миколенко с оценкой 7.7 стал одним из лучших в составе «ирисок».

Смотрите, как прошел дебют Миколенко в «Эвертоне» в нашей фотогалерее.

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Источник — Sport.ua

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