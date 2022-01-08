РЕБРОВ: Первое поражение? Надо перевернуть страницу и работать над ошибками

Главный тренер «Аль-Айна» прокомментировал неудачу в игре с «Аль-Шарджой»

  • 08.01.2022 23:32
  • 615 просмотров
  • 1 комментарий
РЕБРОВ: Первое поражение? Надо перевернуть страницу и работать над ошибками
© ФК Аль-Айн. Сергей Ребров

Главный тренер «Аль-Айна» Сергей Ребров прокомментировал первое поражение его клуба в сезоне, которое случилось в матче против клуба «Аль-Шарджа» (0:2):

«Команда не проявила себя на должном уровне, особенно в первые 20 минут матча. Мы пропустили два гола подряд. Мы плохо играли, стремились вернуться в игру, но не смогли, потому что «Аль-Шарджа» играла лучше. Мы закончили первый круг, и нам нужно работать над тем, чтобы хорошо подготовиться ко второму кругу.

Замена Эрика Жорженса? Я думаю, что он был активен в атаке, но я искал баланс и старался ввести свежего игрока в игру. Замены остаются решениями тренера для создания необходимого баланса в командной системе.

Хочу поблагодарить болельщиков клуба «Аль-Айна», которые подтвердили важность матча. Уверяю их, что мы прекрасно понимаем, что от нас требуется, чтобы вернуть их признательность. Теперь мы должны перевернуть страницу и поработать над ошибками. Сейчас все наше внимание сосредоточено на нашем следующем матче Кубка Президента».

Турнирная таблица чемпионата ОАЭ

Источник — ФК Аль-Айн

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    avk2307
    avk2307, 08.01.2022 23:48
    0
    Ребров кстати из Шерифа неплохого игрока заполучил как свободного агента.
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