РЕБРОВ: Первое поражение? Надо перевернуть страницу и работать над ошибками

Главный тренер «Аль-Айна» Сергей Ребров прокомментировал первое поражение его клуба в сезоне, которое случилось в матче против клуба «Аль-Шарджа» (0:2):

«Команда не проявила себя на должном уровне, особенно в первые 20 минут матча. Мы пропустили два гола подряд. Мы плохо играли, стремились вернуться в игру, но не смогли, потому что «Аль-Шарджа» играла лучше. Мы закончили первый круг, и нам нужно работать над тем, чтобы хорошо подготовиться ко второму кругу.

Замена Эрика Жорженса? Я думаю, что он был активен в атаке, но я искал баланс и старался ввести свежего игрока в игру. Замены остаются решениями тренера для создания необходимого баланса в командной системе.

Хочу поблагодарить болельщиков клуба «Аль-Айна», которые подтвердили важность матча. Уверяю их, что мы прекрасно понимаем, что от нас требуется, чтобы вернуть их признательность. Теперь мы должны перевернуть страницу и поработать над ошибками. Сейчас все наше внимание сосредоточено на нашем следующем матче Кубка Президента».

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