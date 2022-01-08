Журналист: «Лобановский сказал, что никогда не работал на советский футбол»

Сергей Микулик вспомнил, как Валерий Васильевич шокировал коллег из России

  • 08.01.2022 20:04
  • 1910 просмотров
  • 2 комментария
Журналист: «Лобановский сказал, что никогда не работал на советский футбол»
© ФК Динамо. Валерий Лобановский

Российский журналист Сергей Микулик вспомнил историю, связанную с легендарным игроком и тренером «Динамо» Валерием Лобановским.
 
«6 января, день рождения Лобановского – человека широченного просто масштаба. Он мыслил категориями, недоступными остальным.
 
Я помню последнюю встречу с Валерием Васильевичем – когда он привез на Кубок Содружества киевское Динамо. После церемонии открытия был лёгкий фуршет – и, как обычно, заспорили специалисты о футболе – к тому же в таком ностальгическом составе они виделись теперь примерно раз в год.
 
И Борис Петрович Игнатьев, чтобы доказать свою какую-то правоту, решил сослаться на Лобановского: «Да спросите вон у Васильича, он столько лет на советский футбол работал!».
 
«Только не надо ко мне приклеивать ваш национализм! Я ни дня не работал на советский футбол».
 
У людей аж фужеры из рук повыпадали - это ж как же так-то?!
 
«Потому что я работал на футбол, просто – на фут-бол! Как на игру, как на саму идею. А вам бы все - советский, антисоветский», – написал журналист.

Источник — Telegram

(19 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    alefteev77
    alefteev77, 08.01.2022 20:29
    +5
    Браво, Валерий Васильевич.
    Ссылка
    davim
    davim, 08.01.2022 20:45
    +2
    Круто сказал!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности