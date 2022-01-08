Журналист: «Лобановский сказал, что никогда не работал на советский футбол»

Российский журналист Сергей Микулик вспомнил историю, связанную с легендарным игроком и тренером «Динамо» Валерием Лобановским.



«6 января, день рождения Лобановского – человека широченного просто масштаба. Он мыслил категориями, недоступными остальным.



Я помню последнюю встречу с Валерием Васильевичем – когда он привез на Кубок Содружества киевское Динамо. После церемонии открытия был лёгкий фуршет – и, как обычно, заспорили специалисты о футболе – к тому же в таком ностальгическом составе они виделись теперь примерно раз в год.



И Борис Петрович Игнатьев, чтобы доказать свою какую-то правоту, решил сослаться на Лобановского: «Да спросите вон у Васильича, он столько лет на советский футбол работал!».



«Только не надо ко мне приклеивать ваш национализм! Я ни дня не работал на советский футбол».



У людей аж фужеры из рук повыпадали - это ж как же так-то?!



«Потому что я работал на футбол, просто – на фут-бол! Как на игру, как на саму идею. А вам бы все - советский, антисоветский», – написал журналист.