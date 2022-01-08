АНДРОНОВ: «В День памяти Лобановского Бышовец запрещал минуту молчания»

Известный российский комментатор Алексей Андронов в своем прокомментировал историю о Валерии Лобановском, которую вспомнил журналист Сергей Микулик.



«Чуть позже (не 6-го) выступлю. Хотя Васильича помянул. И счастлив был быть с ним (недолго) знаком.



Знаете, что такое «нет предела человеческой мерзости»? Это когда в День памяти Лобановского Бышовец запрещает в Химках минуту молчания со словами: «А какое он имеет отношение к российскому футболу?».



А через несколько часов финал Лиги Чемпионов начинается с минуты молчания...», – написал Андронов в твиттере.