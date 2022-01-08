АНДРОНОВ: «В День памяти Лобановского Бышовец запрещал минуту молчания»

Специалист вспомнил неприятную историю

  • 08.01.2022 20:15
  • 1421 просмотр
  • 2 комментария
АНДРОНОВ: «В День памяти Лобановского Бышовец запрещал минуту молчания»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Валерий Лобановский

Известный российский комментатор Алексей Андронов в своем прокомментировал историю о Валерии Лобановском, которую вспомнил журналист Сергей Микулик.
 
«Чуть позже (не 6-го) выступлю. Хотя Васильича помянул. И счастлив был быть с ним (недолго) знаком.
 
Знаете, что такое «нет предела человеческой мерзости»? Это когда в День памяти Лобановского Бышовец запрещает в Химках минуту молчания со словами: «А какое он имеет отношение к российскому футболу?».
 
А через несколько часов финал Лиги Чемпионов начинается с минуты молчания...», – написал Андронов в твиттере.

Источник — Telegram

(21 голос)

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Комментарии
Сначала:
    89999797560
    89999797560, 08.01.2022 20:24
    +4
    Вот уж мудило. В своей книге на каждом шагу обсерал Лобановского. Больной на всю башку
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    ALKOSruLKA
    online
    ALKOSruLKA, 08.01.2022 20:36
    0
    .... Хотілось би запитати Бишовця, а яке відношення православний рассєйскій ногомяч має до футболу
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