АНДРОНОВ: «В День памяти Лобановского Бышовец запрещал минуту молчания»

Известный российский комментатор Алексей Андронов в своем прокомментировал историю о Валерии Лобановском, которую вспомнил журналист Сергей Микулик.
«Чуть позже (не 6-го) выступлю. Хотя Васильича помянул. И счастлив был быть с ним (недолго) знаком.
Знаете, что такое «нет предела человеческой мерзости»? Это когда в День памяти Лобановского Бышовец запрещает в Химках минуту молчания со словами: «А какое он имеет отношение к российскому футболу?».
А через несколько часов финал Лиги Чемпионов начинается с минуты молчания...», – написал Андронов в твиттере.
Источник — Telegram
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