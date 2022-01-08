8 января в 19:30 проходит матч 1/32 финала Кубка Англии.
Украинский защитник Виталий Миколенко дебютирует в «Эвертоне». Он заявлен в основном составе команды.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Халл Сити – Эвертон. Дебют Миколенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Источник — Sport.ua
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