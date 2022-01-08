Халл Сити – Эвертон. Дебют Миколенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 8 января в 19:30 видеотрансляцию матча 1/32 финала Кубка Англии

  • 08.01.2022 19:30
  • 9869 просмотров
  • 12 комментариев
Халл Сити – Эвертон. Дебют Миколенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine

8 января в 19:30 проходит матч 1/32 финала Кубка Англии.

Украинский защитник Виталий Миколенко дебютирует в «Эвертоне». Он заявлен в основном составе команды.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на телеканале Setanta Sports.

Халл Сити – Эвертон. Дебют Миколенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Источник — Sport.ua

(53 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    SevaCherkago
    online
    SevaCherkago, 08.01.2022 20:06
    +5
    Виталик потихоньку приходит в себя. Всё норм
    Ссылка
    joytok
    online
    joytok, 08.01.2022 19:47
    +5
    Это Англия, сынок. Там надо прыгать как Роналду, а не как против Миная.
    Ссылка
    stopor2016
    stopor2016, 08.01.2022 19:43
    +4
    pytlak1990, 08.01.2022 19:37
    Жаль, при першому голі помилка Миколенка! Промахнувся головою повз м'яч.
    Підстрибнув на товщину газети ...
    Ссылка
    oenergo.com
    oenergo.com, 08.01.2022 20:22
    +3
    Команда чемпоиншипа показывает довольно таки содержательный футбол.
    Ссылка
    pytlak1990
    pytlak1990, 08.01.2022 19:37
    +3
    Жаль, при першому голі помилка Миколенка! Промахнувся головою повз м'яч.
    Ссылка
    joytok
    online
    joytok, 08.01.2022 21:07
    +1
    2:2
    Хоть бы не Веталь опять...
    Ссылка
    joytok
    online
    joytok, 08.01.2022 20:12
    +1
    1:2)))
    Ссылка
    Nomad
    Nomad, 08.01.2022 19:44
    0
    Так и не выучил слово "air"
    Ссылка
    ss2000
    online
    ss2000, 08.01.2022 19:39
    0
    pytlak1990, 08.01.2022 19:37
    Жаль, при першому голі помилка Миколенка! Промахнувся головою повз м'яч.
    По моему ещё и он сфолил , что привело к голевому стандарту.
    Ссылка
    ona_proigraet
    ona_proigraet, 08.01.2022 19:55
    -1
    просмотр платный?
    Ссылка
    Аа Бб
    Аа Бб, 08.01.2022 19:39
    -1
    Перший млинець нанівець
    Ссылка
    Владимир Копяк
    Владимир Копяк, 08.01.2022 20:05
    -14
    Мне кажется,что руководство Эвертона лоханулось с приобретением Миколенка...
    Ссылка
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