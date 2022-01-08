Кубок Англии. Результаты 1/32 финала. Разгромы от Лестера и Челси

8 января проходят матчи 1/32 финала Кубка Англии. Ниже приведены их результаты.
«Лестер» переиграл «Уотфорд» (4:1) и прошел в следующий раунд. «Челси» тоже разгромно выиграл свой поединок у «Честерфилда» (5:1).
Украинец Виталий Миколенко дебютировал за «Эвертон» и отыграл весь матч против «Халл Сити» (3:2 д.в).
Кубок Англии 2021/22
1/32 финала, 8 января
- 14:15 Мансфилд Таун – Мидлсбро – 2:3
- 14:30 Бернли – Хаддерсфилд – 1:2
- 14:30 Бристоль Сити – Фулхэм – 0:1 (д.ч.)
- 14:30 Ковентри Сити – Дерби Каунти – 1:0
- 14:30 Хартлпул Юнайтед – Блэкпул – 2:1
- 14:45 Миллуол – Кристал Пэлас – 1:2
- 17:00 Барнсли – Барроу – 5:4 (д.в.)
- 17:00 Борхэм Вуд – Уимблдон – 2:0
- 17:00 Вест Бромвич – Брайтон – 1:2 (д.ч.)
- 17:00 Киддерминстер – Рединг – 2:1
- 17:00 КПР – Ротерхэм – 1:1 (пен. 8:7)
- 17:00 Лестер – Уотфорд – 4:1
- 17:00 Ньюкасл Юнайтед – Кембридж Юнайтед – 0:1
- 17:00 Петерборо Юнайтед – Бристоль Роверс – 2:1
- 17:00 Порт Вэйл – Брентфорд – 1:4
- 17:00 Уиган – Блэкберн – 3:2
- 19:30 Бирмингем – Плимут – 0:1 (д.в.)
- 19:30 Суонси – Саутгемптон – 2:3 (д.в.)
- 19:30 Халл Сити – Эвертон – 2:3 (д.в.)
- 19:30 Челси – Честерфилд – 5:1
- 19:45 Йовил – Борнмут – 1:3
Источник — Sport.ua
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Ньюкасл Юнайтед – Кембридж Юнайтед – 0:1
Ньюкасл Юнайтед – Кембридж Юнайтед – 0:1
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