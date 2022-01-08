Боснийский клуб анонсировал спарринг против киевского Динамо

Киевское «Динамо» проведет товарищеский матч против команды «Широки Бриег» из Боснии и Герцеговины.

Боснийский клуб сообщил, что встреча состоится в Турции 10 февраля. «Широки Бриег» занимает 5-е место в чемпионате Боснии и Герцеговины.

Ранее сообщалось, что «Динамо» в Турции сыграет против клуба РФШ из Латвии. Этот матч состоится 21 февраля.

«Широки Бриег» также встретится с «Мариуполей», спарринг пройдет 2 февраля в турецкой Анталье.