Сыграют с латвийцами. Стал известен первый соперник Динамо в Турции

Товарищеский поединок запланирован на 21 февраля

  • 03.01.2022 20:32
  • 1821 просмотр
  • 4 комментария
Сыграют с латвийцами. Стал известен первый соперник Динамо в Турции
© ФК РФШ

Киевское «Динамо» во время будущего учебно-тренировочного сбора в Турции проведет товарищеский поединок с латвийским футбольным клубом РФШ. Матч запланирован на 21 февраля.

Учебно-тренировочный сбор в Турции станет для «Динамо» вторым этой зимой. Первый сбор команда Мирчи Луческу проведет в Испании.

РФШ — действующий чемпион Латвии. В чемпионате, которая завершился минувшей осенью, команда набрала 66 очков и опередила «Валмиеру», которая набрала 62 зачетных пункта.

Источник — ФК РФШ

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    L.F.C.
    online
    L.F.C., 03.01.2022 21:39
    +2
    -smart--Forever-, 03.01.2022 20:55
    Интересно будет посмотреть уровень футбола в виде топ - клуба Латвии на фоне Украинской футбольной посредственности.
    Слыш ваш уровень с топклубом Молдавии и 50 миллионными трансферами уже все видели Весь шериф стоит как одна нога тете
    Ссылка
    avk2307
    avk2307, 03.01.2022 21:50
    +1
    Точно 21 лютого? через неделю первая игра в чемпионате...
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    Trollface
    online
    Trollface, 03.01.2022 21:59
    0
    Главное чтобы с РПЦ не играли.
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    -smart--Forever-
    -smart--Forever-, 03.01.2022 20:55
    -8
    Интересно будет посмотреть уровень футбола в виде топ - клуба Латвии на фоне Украинской футбольной посредственности.
    Ссылка
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