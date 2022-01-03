Сыграют с латвийцами. Стал известен первый соперник Динамо в Турции

Киевское «Динамо» во время будущего учебно-тренировочного сбора в Турции проведет товарищеский поединок с латвийским футбольным клубом РФШ. Матч запланирован на 21 февраля.

Учебно-тренировочный сбор в Турции станет для «Динамо» вторым этой зимой. Первый сбор команда Мирчи Луческу проведет в Испании.

РФШ — действующий чемпион Латвии. В чемпионате, которая завершился минувшей осенью, команда набрала 66 очков и опередила «Валмиеру», которая набрала 62 зачетных пункта.