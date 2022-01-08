ФОТО. Работа кипит. Свитолина готовится к старту на втором турнире в сезоне

Первая ракетка Украины Элина Свитолина проводит подготовку ко второму турниру в сезоне.
«Работа», – написала теннисистка и добавила символ повтора.
На следующей неделе украинка сыграет на соревнованиях WTA 250 в Аделаиде. Первой соперницей Элины станет американка Мэдисон Киз. Ранее Свитолина проиграла в первом матче на более престижном турнире в этом же городе.
Источник — Instagram
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