ФОТО. Работа кипит. Свитолина готовится к старту на втором турнире в сезоне

Первая ракетка Украины Элина Свитолина проводит подготовку ко второму турниру в сезоне.



«Работа», – написала теннисистка и добавила символ повтора.



На следующей неделе украинка сыграет на соревнованиях WTA 250 в Аделаиде. Первой соперницей Элины станет американка Мэдисон Киз. Ранее Свитолина проиграла в первом матче на более престижном турнире в этом же городе.