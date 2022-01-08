Адвокаты Джоковича утверждают, что серб перенес ковид в декабре

Стали известны подробности об обоснованиях для медицинского исключения, с которым лидер мирового рейтинга Новак Джокович пытался въехать в Австралию.



Адвокаты серба утверждают, что их клиент сдал положительный тест на коронавирус 16 декабря. Но есть нестыковки. Во-первых, согласно официальным документам Tennis Australia, крайний срок для подачи на исключение был озвучен «не позднее 10 декабря». Во-вторых, 17 декабря, согласно сайту Теннисной ассоциации Белграда, Джокович в своем теннисном центре вручал награды лучшим молодым игрокам Сербии. На фотографиях видно, что сербский теннисист был без маски.

Адвокаты серба утверждают, что 1 января он получил письмо от Министерства внутренних дел Австралии, в котором сказано, что декларация о поездке в Австралию, поданная Джоковичем, отвечает требованиям для въезда без карантина, «если это разрешено юрисдикцией прибытия».



Ранее австралийские пограничники аннулировали визу Новака, поскольку он не смог доказать, что имеет право на освобождение от вакцинации.



Рассмотрение апелляции состоится в понедельник в 10:00 утра по Мельбурну.