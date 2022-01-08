Источник: Владислав Калитвинцев себе нашел новый клуб в УПЛ

Полузащитник «Десны» Владислав Калитвинцев нашел себе новый клуб в УПЛ. По информации Meta-ratings, он подписал контракт с «Александрией».

Напомним, в конце декабря Калитвинцев покинут «Десну» из-за задолженностей по зарплате. Черниговский клуб не хочет отпускать игрока и угрожает судом.

В текущем сезоне Калитвинцев провел за «Десну» 17 матчей во всех турнирах, где забил 3 мяча и отдал 4 результативные передачи.