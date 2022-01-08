Источник: Владислав Калитвинцев себе нашел новый клуб в УПЛ

Хавбек подписал контракт с «Александрией»

  • 08.01.2022 15:53
  • 2306 просмотров
  • 1 комментарий
Источник: Владислав Калитвинцев себе нашел новый клуб в УПЛ
© ФК Десна. Владислав Калитвинцев

Полузащитник «Десны» Владислав Калитвинцев нашел себе новый клуб в УПЛ. По информации Meta-ratings, он подписал контракт с «Александрией».

Напомним, в конце декабря Калитвинцев покинут «Десну» из-за задолженностей по зарплате. Черниговский клуб не хочет отпускать игрока и угрожает судом.

В текущем сезоне Калитвинцев провел за «Десну» 17 матчей во всех турнирах, где забил 3 мяча и отдал 4 результативные передачи.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(10 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    cucumber
    cucumber, 08.01.2022 16:03
    +3
    Ого "Александрия" разошлась не на шутку.
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