Рискует судом. Десна не хочет отпускать Калитвинцева

Черниговский клуб намерен сохранить футболиста, несмотря на большую финансовую задолженность

  • 04.01.2022 15:45
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Рискует судом. Десна не хочет отпускать Калитвинцева
© ФК Десна. Владислав Калитвинцев

29-летний украинский полузащитник «Десны» Владислав Калитвинцев решил покинуть команду Александра Рябоконя в нынешнее межсезонье, несмотря на действующий контракт с черниговским клубом. Футболист рассчитывает расторгнуть контракт в одностороннем порядке, аргументируя это тем, что у «Десны» есть перед ним солидная финансовая задолженность.

Однако не исключено, что процесс расставания футболиста с «Десной» может затянуться, сообщил источник, знакомый с ситуацией. Пока футболист и клуб не нашли точек соприкосновения для того, чтобы досрочно расторгнуть контракт, несмотря на то, что Калитвинцев хочет сделать это в одностороннем порядке. У черниговцев тоже есть определенная позиция по этой теме, поэтому вопрос может затянуться надолго и дойти до самых высоких инстанций, в том числе судебных.

Контракт Калитвинцева с «Десной» рассчитан до лета 2023 года. Одним из главных претендентов на футболиста является «Александрия», которая рассчитывает подписать с ним контракт, как только он уладит свои вопросы с черниговским клубом.

В текущем сезоне Калитвинцев провел за «Десну» 17 матчей во всех турнирах, где забил 3 мяча и отдал 4 результативные передачи.

Ориентировочная стоимость игрока составляет €1 миллион.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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