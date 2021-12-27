Источник: Калитвинцев расторг контракт с Десной

Владислав покинул черниговский клуб из-за долгов по зарплате

  • 27.12.2021 17:50
  • 1730 просмотров
  • 4 комментария
Источник: Калитвинцев расторг контракт с Десной
© ФК Десна. Владислав Калитвинцев

Полузащитник «Десны» Владислав Калитвинцев расторг контракт с клубом из Чернигова.

Причиной ухода одного из ведущих игроков команды стали долги по заработной плате.

Ранее стало известно, что команду покидают Филипп Будковский, Андрей Тотовицкий и Владлен Юрченко. Близок к уходу и Леван Арвеладзе, которого в своих рядах хочет видеть житомирское «Полесье».   

Отметим, что Владислав Калитвинцев стал лучшим ассистентом «Десны» в осенней части сезона. На счету Влада четыре точных передачи и три гола.

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Источник — Footboom

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    whitese
    online
    whitese, 27.12.2021 18:00
    +5
    Команда хоть выйдет после зимы?
    Ссылка
    turist86
    turist86, 27.12.2021 18:12
    +3
    Менеджери Десни такі ж самі бездарні, як і в Зорі. Найкращі гравці йдуть безкоштовно
    Ссылка
    Konstantin Osipenko
    Konstantin Osipenko, 27.12.2021 17:55
    +2
    Ось кого б в Зорю
    Ссылка
    Gargantua
    Gargantua, 27.12.2021 18:13
    0
    Калітвінцев і Арвеладзе переходять у Полісся
    Ссылка
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