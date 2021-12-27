Источник: Калитвинцев расторг контракт с Десной

Полузащитник «Десны» Владислав Калитвинцев расторг контракт с клубом из Чернигова.
Причиной ухода одного из ведущих игроков команды стали долги по заработной плате.
Ранее стало известно, что команду покидают Филипп Будковский, Андрей Тотовицкий и Владлен Юрченко. Близок к уходу и Леван Арвеладзе, которого в своих рядах хочет видеть житомирское «Полесье».
Отметим, что Владислав Калитвинцев стал лучшим ассистентом «Десны» в осенней части сезона. На счету Влада четыре точных передачи и три гола.
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Источник — Footboom
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