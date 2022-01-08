Месси пропустит ближайший матч ПСЖ

ПСЖ официально сообщил о том, что Лионель Месси пропустит ближайший матч команды в Лиге 1 против «Лиона» (9 января). Аргентинский форвард еще не восстановился после перенесенного коронавируса.

Также пропустят матч Анхель Ди Мария, Юлиан Дракслер, Данилу Перрейра, Левен Курзава и Джанлуиджи Доннарумма, которые заражены коронавирусом. Неймар восстановится после травмы лишь через три недели.

В нынешнем сезоне на счету Месси 6 голов и 5 ассистов в 16 матчах за ПСЖ во всех турнирах.