В воскресенье, 9 января «Рома» в 21-м туре Серии А дома примет «Ювентус». Начало матча – в 19:30 по Киеву.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.
«Рома» - «Ювентус». Прогноз и анонс на матч Серии А.
После 20 туров «Ювентус» идет пятым в турнирной таблице Серии А с 35 очками в активе. «Рома» седьмая с 32 баллами.
Источник — Sport.ua
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