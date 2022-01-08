Сами ХЕДИРА: «Мне грустно видеть Ювентус таким»

Немецкий хавбек – о положении дел в туринском клубе

  • 08.01.2022 12:32
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Сами ХЕДИРА: «Мне грустно видеть Ювентус таким»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Сами Хедира

Экс-полузащитник «Ювентуса» Сами Хедира оценил текущее состояние туринского клуба:

«Два или три года назад «Ювентус» немного изменил свое представление о футболе и игроках. Клуб допускал ошибки, но сейчас пытается восстановиться. «Ювентус» не играет плохо, но забивает мало голов, и это большая проблема. Я болею за этот клуб, и мне грустно видеть его таким.

Туринцы потеряли Криштиану Роналду, который много забивал. Сейчас у команды совершенно новый состав с молодыми игроками без особого опыта. «Ювентусу» не хватает баланса. В команде нет лидеров кроме Кьеллини и Бонуччи, но в полузащите их нет. «Ювентус» хорошо сыграл в матче с «Наполи». Проблема команды не в качестве, а в индивидуальных действиях. Надеюсь, они это исправят».

Хедира выступал за «Ювентус» в 2015-2020 годах. В прошлом году немецкий хавбек завершил карьеру.

Источник — Football-Italia

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