Хедира завершит карьеру по окончании сезона

34-летний немецкий полузащитник «Герты» Сами Хедира намерен закончить карьеру игрока по завершении текущего сезона.

На протяжении карьеры Хедира также выступал за «Штутгарт», мадридский «Реал» и «Ювентус».

В активе Сами 77 матчей в составе сборной Германии, где он забил 7 мячей.

В текущем сезоне Хедира провел за «Герту» 8 матчей во всех турнирах, где отдал 2 результативные передачи.