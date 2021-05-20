Хедира завершит карьеру по окончании сезона

34-летний немецкий полузащитник «Герты» Сами Хедира намерен закончить карьеру игрока по завершении текущего сезона.
На протяжении карьеры Хедира также выступал за «Штутгарт», мадридский «Реал» и «Ювентус».
В активе Сами 77 матчей в составе сборной Германии, где он забил 7 мячей.
В текущем сезоне Хедира провел за «Герту» 8 матчей во всех турнирах, где отдал 2 результативные передачи.
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Источник — Deutsche Welle
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