Коутиньо пошел на понижение зарплаты ради перехода в Астон Виллу

Хавбек будет получать на 35% меньше

  • 08.01.2022 11:50
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  • 1 комментарий
Коутиньо пошел на понижение зарплаты ради перехода в Астон Виллу
© Getty Images/Global Images Ukraine

Хавбек «Барселоны» Филиппе Коутиньо согласился на понижение зарплаты ради перехода в «Астон Виллу» на правах аренды.

«Астон Вилла» будет платить Коутиньо только 65% от той зарплаты, которую он получал в каталонском клубе. Оставшуюся часть «Барселона» платить не будет – 29-летний бразилец соглашался получать меньше.

Зарплата Коутиньо в «Барселоне» составляла 16 миллионов евро в год до уплаты налогов. В текущем сезоне Коутиньо провел за «Барселону» 16 матчей во всех турнирах, где забил 2 гола.

Источник — Catalunya Ràdio

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Serhii P.
    Serhii P., 08.01.2022 11:54 (изменен)
    0
    І це завелика зарплата для цього шнурка.
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