Коутиньо пошел на понижение зарплаты ради перехода в Астон Виллу

Хавбек «Барселоны» Филиппе Коутиньо согласился на понижение зарплаты ради перехода в «Астон Виллу» на правах аренды.

«Астон Вилла» будет платить Коутиньо только 65% от той зарплаты, которую он получал в каталонском клубе. Оставшуюся часть «Барселона» платить не будет – 29-летний бразилец соглашался получать меньше.

Зарплата Коутиньо в «Барселоне» составляла 16 миллионов евро в год до уплаты налогов. В текущем сезоне Коутиньо провел за «Барселону» 16 матчей во всех турнирах, где забил 2 гола.