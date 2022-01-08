Колос хочет подписать хавбека сборной Эстонии

Владислав Крейда заинтересовал ковалевский клуб

  • 08.01.2022 09:39
  • 974 просмотра
  • 1 комментарий
Колос хочет подписать хавбека сборной Эстонии
© SCANPIX/IMAGO SPORT. Владислав Крейда (справа)

Ковалевский «Колос» после приглашения в свои ряды Андрея Тотовицкого и Павла Ориховского, продолжает работу на трансферном рынке.

Еще одним новичком команды из Ковалевки может стать 22-летний полузащитник сборной Эстонии Владислав Крейда, имеющий украинские корни.

Несмотря на молодой возраст, Крейда уже три года выступает за национальную сборную Эстонии. Действует на позиции опорного полузащитника, от штрафной и до штрафной. Выделяется агрессивной игрой и неуступчивостью, на что и обратили внимание тренеры «Колоса».

Крейда является игроком «Флоры», но уже имеет легионерский опыт, выступая некоторое время в шведском «Хельсинборге».

«Колос» рассматривает вариант возможности пригласить футболиста в свою команду на правах аренды с последующим правом выкупа.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(7 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности