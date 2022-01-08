Колос хочет подписать хавбека сборной Эстонии

Ковалевский «Колос» после приглашения в свои ряды Андрея Тотовицкого и Павла Ориховского, продолжает работу на трансферном рынке.

Еще одним новичком команды из Ковалевки может стать 22-летний полузащитник сборной Эстонии Владислав Крейда, имеющий украинские корни.

Несмотря на молодой возраст, Крейда уже три года выступает за национальную сборную Эстонии. Действует на позиции опорного полузащитника, от штрафной и до штрафной. Выделяется агрессивной игрой и неуступчивостью, на что и обратили внимание тренеры «Колоса».

Крейда является игроком «Флоры», но уже имеет легионерский опыт, выступая некоторое время в шведском «Хельсинборге».

«Колос» рассматривает вариант возможности пригласить футболиста в свою команду на правах аренды с последующим правом выкупа.