20-й тур
Трабзонспор
1 : 0
Йени Малатьяспор
07.01.2022, FT

Трабзонспор – Малатьяспор – 1:0. Тонкий гол Корнелиуса. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча 20-го тура чемпионата Турции

  • 08.01.2022 06:30
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Трабзонспор – Малатьяспор – 1:0. Тонкий гол Корнелиуса. Видео гола и обзор
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андреас Корнелиус (слева)

7 января сыгран матч 20-го тура чемпионата Турции, первая игра после зимней паузы.

Трабзонспор – Малатьяспор – 1:0. Тонкий гол Корнеулиса. Видео гола и обзор

Единственный гол на 23-й минуте у хозяев поля забил датчанин Андреас Корнелиус.

ГОЛ! 1:0. Андреас Корнелиус, 23 мин.

Видеообзор первого тайма.

Видеообзор второго тайма.

События матча
23' ГОЛ ! Мяч забил Энтони Нвакаэме (Трабзонспор).

Источник — Sport.ua

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