7 января сыгран матч 20-го тура чемпионата Турции, первая игра после зимней паузы.
Трабзонспор – Малатьяспор – 1:0. Тонкий гол Корнеулиса. Видео гола и обзор
Единственный гол на 23-й минуте у хозяев поля забил датчанин Андреас Корнелиус.
ГОЛ! 1:0. Андреас Корнелиус, 23 мин.
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
События матча
|23'
|ГОЛ ! Мяч забил Энтони Нвакаэме (Трабзонспор).
Источник — Sport.ua
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