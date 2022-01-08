Глава Польского футбольного союза оценил возможность подписания Шевченко

Глава Польского футбольного союза Цезари Кулеша отреагировал на информацию, что Андрей Шевченко может возглавить сборную Польши:
«Шевченко – безусловно, интересный тренер. Но у него есть контракт, который связывает его с «Дженоа». Прошу меня простить, но не хотел бы комментировать каждое имя, которое упоминается в СМИ».
Напомним, по данным Przegląd Sportowy, в Польше рассматривает возможность предложить Андрею Шевченко должность тренера сборной Польши.
Источник — sport.interia.pl
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