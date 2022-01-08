Глава Польского футбольного союза оценил возможность подписания Шевченко

Цезари Кулеша считает, что «Шевченко – безусловно, интересный тренер»

  • 08.01.2022 03:05
  • 233 просмотра
  • 0 комментариев
Глава Польского футбольного союза оценил возможность подписания Шевченко
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Глава Польского футбольного союза Цезари Кулеша отреагировал на информацию, что Андрей Шевченко может возглавить сборную Польши:

«Шевченко – безусловно, интересный тренер. Но у него есть контракт, который связывает его с «Дженоа». Прошу меня простить, но не хотел бы комментировать каждое имя, которое упоминается в СМИ».

Напомним, по данным Przegląd Sportowy, в Польше рассматривает возможность предложить Андрею Шевченко должность тренера сборной Польши.

Источник — sport.interia.pl

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности