Глава Польского футбольного союза оценил возможность подписания Шевченко

Глава Польского футбольного союза Цезари Кулеша отреагировал на информацию, что Андрей Шевченко может возглавить сборную Польши:

«Шевченко – безусловно, интересный тренер. Но у него есть контракт, который связывает его с «Дженоа». Прошу меня простить, но не хотел бы комментировать каждое имя, которое упоминается в СМИ».

Напомним, по данным Przegląd Sportowy, в Польше рассматривает возможность предложить Андрею Шевченко должность тренера сборной Польши.