Сыграл товарняк. Впервые после травмы Швед провел матч за Мехелен

Украинский полузащитник бельгийского «Мехелена» Марьян Швед вышел на поле впервые после травмы.
Хавбек сыграл в товарищеском матче против немецкого «Веена» (1:4), выйдя на замену на 68-й минуте. Матч проходил в формате: два тайма по 60 минут.
Напомним, 22 декабря в матче Кубка Бельгии Швед получил сотрясение мозга и другие повреждения. В его активе 2 гола и 1 ассист в 18 матчах сезона.
Товарищеский матч
7 января
Веен (Германия) – Мехелен (Бельгия) – 4:1
Голы: Айрдейл, 13, 30, Ланкфорд, 63, 115 – Дрейф, 5.
Источник — Sport.ua
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