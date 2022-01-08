Сыграл товарняк. Впервые после травмы Швед провел матч за Мехелен

Украинский полузащитник бельгийского «Мехелена» Марьян Швед вышел на поле впервые после травмы.

Хавбек сыграл в товарищеском матче против немецкого «Веена» (1:4), выйдя на замену на 68-й минуте. Матч проходил в формате: два тайма по 60 минут.

Напомним, 22 декабря в матче Кубка Бельгии Швед получил сотрясение мозга и другие повреждения. В его активе 2 гола и 1 ассист в 18 матчах сезона.

Товарищеский матч

7 января

Веен (Германия) – Мехелен (Бельгия) – 4:1

Голы: Айрдейл, 13, 30, Ланкфорд, 63, 115 – Дрейф, 5.