В матче 20-го тура чемпионата Франции «Марсель» на выезде победил «Бордо» со счетом 1:0.
Единственный гол на 37-й минуте забил Дженгиз Ундер.
«Марсель» занимает 2-е место в турнирной таблице, а «Бордо» — на 17-м месте.
Бордо – Марсель – 0:1. Видео гола и обзор матча
Гол: Дженгиз Ундер, 37.
Бордо: Костиль, Грегерсен, Мексер, Пембеле, Кватенг, Сиссоко (Франсержиу, 76), Лаку (Адли, 71), Хван Уй Джо (Ньянг, 80), Дилросюн (Баква, 80), Уден (Мара, 71), Элис.
Марсель: Пау Лопес, Салиба, Перес, Чалета-Цар, Лирола, Камара, Гендузи, Харит (Балерди, 75), Пайет, Луис Энрике (де ла Фуэнте, 75), Дженгиз Юндер (Таргаллин, 90+2).
Предупреждения: Сиссоко 13 – Пау Лопес 89.
Судья: Ваттеллье.
|37'
|ГОЛ ! Мяч забил Дженгиз Ундер (Марсель).
Источник — Sport.ua
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