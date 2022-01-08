20-й тур
Бордо
0 : 1
Марсель
07.01.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Бордо – Марсель – 0:1. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 20-го тура чемпионата Франции

  • 08.01.2022 01:23
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Бордо – Марсель – 0:1. Видео гола и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine. Дженгиз Ундер

В матче 20-го тура чемпионата Франции «Марсель» на выезде победил «Бордо» со счетом 1:0.

Единственный гол на 37-й минуте забил Дженгиз Ундер.

«Марсель» занимает 2-е место в турнирной таблице, а «Бордо» — на 17-м месте.

Бордо – Марсель – 0:1. Видео гола и обзор матча

Гол: Дженгиз Ундер, 37.

Бордо: Костиль, Грегерсен, Мексер, Пембеле, Кватенг, Сиссоко (Франсержиу, 76), Лаку (Адли, 71), Хван Уй Джо (Ньянг, 80), Дилросюн (Баква, 80), Уден (Мара, 71), Элис.

Марсель: Пау Лопес, Салиба, Перес, Чалета-Цар, Лирола, Камара, Гендузи, Харит (Балерди, 75), Пайет, Луис Энрике (де ла Фуэнте, 75), Дженгиз Юндер (Таргаллин, 90+2).

Предупреждения: Сиссоко 13 – Пау Лопес 89.

Судья: Ваттеллье.

События матча
37' ГОЛ ! Мяч забил Дженгиз Ундер (Марсель).

Источник — Sport.ua

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