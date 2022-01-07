ШАРАН: «Назначен тренером Миная? Умоляю, дайте отдохнуть хоть на Рождество»

50-летний украинский специалист Владимир Шаран прокомментировал информацию о том, что он назначен главным тренером «Миная»:

«Можно ли поздравлять? Нет, пока нельзя. Я еще ничего не знаю. Умоляю, дайте отдохнуть хоть на Рождество.

Появилась информация, что уже назначили? Уже назначили, правда? Так утром я читал, что назначили Пучкова. Пока на сайте «Миная» не будет официального подтверждения, это все – неофициальная информация. Созвонимся после праздников».

Последним местом работы Шарана была «Александрия», которую он привел к бронзовым медалям чемпионата Украины 2018/19.

Источник: Шаран стал главным тренером команды-аутсайдера УПЛ