ШАРАН: «Назначен тренером Миная? Умоляю, дайте отдохнуть хоть на Рождество»

50-летний украинский специалист Владимир Шаран прокомментировал информацию о том, что он назначен главным тренером «Миная»:
«Можно ли поздравлять? Нет, пока нельзя. Я еще ничего не знаю. Умоляю, дайте отдохнуть хоть на Рождество.
Появилась информация, что уже назначили? Уже назначили, правда? Так утром я читал, что назначили Пучкова. Пока на сайте «Миная» не будет официального подтверждения, это все – неофициальная информация. Созвонимся после праздников».
Последним местом работы Шарана была «Александрия», которую он привел к бронзовым медалям чемпионата Украины 2018/19.
Источник: Шаран стал главным тренером команды-аутсайдера УПЛ
Источник — FanDay
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