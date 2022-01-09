Сампдория еще не контактировала с Динамо и Супрягой по поводу трансфера

Итальянский клуб лишь оценивает возможность подписания форварда

  • 09.01.2022 10:13
  • 352 просмотра
  • 1 комментарий
Сампдория еще не контактировала с Динамо и Супрягой по поводу трансфера
© ФК Динамо. Владислав Супряга

Руководство «Сампдории» пока не контактировало с представителями Владислава Супряги, а также киевским «Динамо» на предмет трансфера форварда.

Итальянцы задумываются над тем, чтобы вновь попытаться заполучить игрока. Для этого они готовы предложить «Динамо» 1 миллион евро за полугодичную аренду и прописать в договоре опцию на выкуп контракта игрока за 8 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 21-летний форвард провел за «Динамо» 6 матчей, в которых результативными действиями не отличился.

Источник — SampdoriaNews.net

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Александр Мельников
    online
    Александр Мельников, 09.01.2022 10:42
    0
    Кому он нафик нужен?)) в 1 лигу укр, это его потолок.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности