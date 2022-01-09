Сампдория еще не контактировала с Динамо и Супрягой по поводу трансфера

Руководство «Сампдории» пока не контактировало с представителями Владислава Супряги, а также киевским «Динамо» на предмет трансфера форварда.

Итальянцы задумываются над тем, чтобы вновь попытаться заполучить игрока. Для этого они готовы предложить «Динамо» 1 миллион евро за полугодичную аренду и прописать в договоре опцию на выкуп контракта игрока за 8 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 21-летний форвард провел за «Динамо» 6 матчей, в которых результативными действиями не отличился.