Рафа БЕНИТЕС: «Шутим с Миколенко, как можем улучшить его английский»

Наставник надеется на прогресс в этом компоненте

  • 07.01.2022 19:45
  • 2896 просмотров
  • 34 комментария
Рафа БЕНИТЕС: «Шутим с Миколенко, как можем улучшить его английский»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник «Эвертона» Рафаэль Бенитес дал понять, что рассчитывает на прогресс новичка Виталия Миколенко в деле изучения английского языка.

Ранее игрок во время презентации почти ничего не сказал по-английски.

«Важно понять, что клуб подписал молодых игроков, но оба уже конкурентоспособные. Важно, что оба имеют правильный настрой, они знают, что такое играть за сборную, знают, что такое победа в больших дерби».

«Мы шутим с Виталием, как он может улучшить свой английский, общаясь с шотландцем Петтерсоном».

«Но Натан знает Англию, знает АПЛ. У них отличный потенциал, чтобы помогать «Эвертону» долгие годы», - сказал Бенитес.

Миколенко может дебютировать 8 января в матче Кубка Англии.

Источник — ФК Эвертон

(15 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    GREEN DAY belokon
    GREEN DAY belokon, 07.01.2022 20:00
    +10
    А вы все такие умные, и язык знаете, все знаете))
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    .Zp0rt..
    online
    .Zp0rt.., 07.01.2022 20:27
    +2
    Face Control, 07.01.2022 20:22
    Позорище.
    Ты сколько языков знаешь?
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    Face Control
    Face Control, 07.01.2022 20:53
    +1
    ____FunnyCat, 07.01.2022 20:51
    Почему ты даже русского не знаешь ?
    Ну ты же в Керчи всю жизнь живешь, в школе был русский, как можно быть таким деревянным чтобы даже один язык за 40 лет не выучить ?
    Кстати, программист великий, ты же английский ещё знать должен
    А нука напиши 3 предложения почему шахтёр великий клуб - только на английском . У тебя 10 минут
    Только сразу предупреждаю , гугл переводчик не вариант использовать , отпинаем тебя тогда как и Закарпатфана , и роствоскую кошку которая пишет что week значит месяц - время пошло
    Почему такой позор?
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    Lev4455
    Lev4455, 07.01.2022 20:47
    0
    Я як українець щиро бажаю земляку підкорити Англію, Нехай Бог помагає.
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    Face Control
    Face Control, 07.01.2022 20:46
    0
    BUCH, 07.01.2022 20:45
    А ти що?
    Ладно, ты скучная, было очень приятно пообщаться, с праздником тебя, и не нервничай так больше, и да, учи английский. Свободна.
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    Face Control
    Face Control, 07.01.2022 20:43
    0
    BUCH, 07.01.2022 20:42
    Якщо ти не знаєш навіть української, то яке ти право маєш говорити про гравця збірної України, кацапка???
    Кто?
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    Face Control
    Face Control, 07.01.2022 20:41
    0
    BUCH, 07.01.2022 20:40
    А чого ти починаєш стріли перекидувати?? Що сталося?? Ти не знаєш державної мови???
    Почему ты стала нервничать, для тебя это очень больная тема?
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    Макс Руденко
    online
    Макс Руденко, 07.01.2022 20:40
    0
    Вже мінусують за зауваження, що української не знає. Нікчемні, в ордло біжіть до своїх малалайців, нехай рятують від всього українського.
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    BUCH
    BUCH, 07.01.2022 20:36
    0
    Face Control, 07.01.2022 20:32
    Бла-бла-бла, это позор, ты согласна?
    Обізянкі за 10 років нормально кацапською не балакали - позор правда???
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    Saar
    Saar, 07.01.2022 20:34
    0
    Roman Fedkiv, 07.01.2022 19:56
    какие же футболисты тупые на Украине в своем большинстве .
    Не НА , а В Україні. А тупі,-так це ти- лайно імбіцильне
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    BUCH
    BUCH, 07.01.2022 20:28
    0
    Face Control, 07.01.2022 20:22
    Позорище.
    Сколько мартышек в шлаке знают хотя бы расейский???
    Я уже не говорю про тебя ...
    Ти навіть державної мови не знаєш!!!
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    Face Control
    Face Control, 07.01.2022 20:44
    -1
    BUCH, 07.01.2022 20:43
    Що?
    Ты?
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 07.01.2022 20:38
    -1
    BUCH, 07.01.2022 20:37
    Чому ти не спілкуєшся української мовою???
    Ты ещё кто такая?
    Ссылка
    Макс Руденко
    online
    Макс Руденко, 07.01.2022 20:35
    -1
    Цікаво до цих бурятів дойде колись, що треба вчити українську мову з дитсадика, а англійську з першого класу? Скрєпи старшого Сурка не дають жити спокійно.
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 07.01.2022 20:35
    -1
    BUCH, 07.01.2022 20:34
    Ти на мої питання не відповіла !!
    Почему ты начала нервничать, для тебя это больная тема?
    Ссылка
    BUCH
    BUCH, 07.01.2022 20:34
    -1
    Face Control, 07.01.2022 20:32
    Бла-бла-бла, это позор, ты согласна?
    Ти на мої питання не відповіла !!
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 07.01.2022 20:32
    -1
    BUCH, 07.01.2022 20:30
    Все що можеш написати???
    Бла-бла-бла, это позор, ты согласна?
    Ссылка
    BUCH
    BUCH, 07.01.2022 20:30
    -1
    Face Control, 07.01.2022 20:29
    Позорище.
    Все що можеш написати???
    Ссылка
    BUCH
    BUCH, 07.01.2022 20:30
    -1
    joytok, 07.01.2022 20:07
    У него в школе был немецкий.
    А у тебе який??? Якутський?
    Ссылка
    ____FunnyCat
    ____FunnyCat, 07.01.2022 20:51 (изменен)
    -2
    Face Control, 07.01.2022 20:32
    Бла-бла-бла, это позор, ты согласна?
    Почему ты даже русского не знаешь ?
    Ну ты же в Керчи всю жизнь живешь, в школе был русский, как можно быть таким деревянным чтобы даже один язык за 40 лет не выучить ?
    Кстати, программист великий, ты же английский ещё знать должен
    А нука напиши 3 предложения почему шахтёр великий клуб - только на английском . У тебя 10 минут
    Только сразу предупреждаю , гугл переводчик не вариант использовать , отпинаем тебя тогда как и Закарпатфана , и роствоскую кошку которая пишет что week значит месяц - время пошло
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