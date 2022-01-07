Рафа БЕНИТЕС: «Шутим с Миколенко, как можем улучшить его английский»

Наставник «Эвертона» Рафаэль Бенитес дал понять, что рассчитывает на прогресс новичка Виталия Миколенко в деле изучения английского языка.
Ранее игрок во время презентации почти ничего не сказал по-английски.
«Важно понять, что клуб подписал молодых игроков, но оба уже конкурентоспособные. Важно, что оба имеют правильный настрой, они знают, что такое играть за сборную, знают, что такое победа в больших дерби».
«Мы шутим с Виталием, как он может улучшить свой английский, общаясь с шотландцем Петтерсоном».
«Но Натан знает Англию, знает АПЛ. У них отличный потенциал, чтобы помогать «Эвертону» долгие годы», - сказал Бенитес.
Источник — ФК Эвертон
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Ну ты же в Керчи всю жизнь живешь, в школе был русский, как можно быть таким деревянным чтобы даже один язык за 40 лет не выучить ?
Кстати, программист великий, ты же английский ещё знать должен
А нука напиши 3 предложения почему шахтёр великий клуб - только на английском . У тебя 10 минут
Только сразу предупреждаю , гугл переводчик не вариант использовать , отпинаем тебя тогда как и Закарпатфана , и роствоскую кошку которая пишет что week значит месяц - время пошло
Я уже не говорю про тебя ...
Ти навіть державної мови не знаєш!!!
Ну ты же в Керчи всю жизнь живешь, в школе был русский, как можно быть таким деревянным чтобы даже один язык за 40 лет не выучить ?
Кстати, программист великий, ты же английский ещё знать должен
А нука напиши 3 предложения почему шахтёр великий клуб - только на английском . У тебя 10 минут
Только сразу предупреждаю , гугл переводчик не вариант использовать , отпинаем тебя тогда как и Закарпатфана , и роствоскую кошку которая пишет что week значит месяц - время пошло
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