Рафа БЕНИТЕС: «Шутим с Миколенко, как можем улучшить его английский»

Наставник «Эвертона» Рафаэль Бенитес дал понять, что рассчитывает на прогресс новичка Виталия Миколенко в деле изучения английского языка.

Ранее игрок во время презентации почти ничего не сказал по-английски.

«Важно понять, что клуб подписал молодых игроков, но оба уже конкурентоспособные. Важно, что оба имеют правильный настрой, они знают, что такое играть за сборную, знают, что такое победа в больших дерби».

«Мы шутим с Виталием, как он может улучшить свой английский, общаясь с шотландцем Петтерсоном».

«Но Натан знает Англию, знает АПЛ. У них отличный потенциал, чтобы помогать «Эвертону» долгие годы», - сказал Бенитес.

Миколенко может дебютировать 8 января в матче Кубка Англии.