Собирают свободных агентов. Черноморец интересуется Будковским

Одесский клуб ищет новичков под Григорчука

  • 07.01.2022 19:22
  • 1543 просмотра
  • 1 комментарий
Собирают свободных агентов. Черноморец интересуется Будковским
© desna.football

По информации СМИ, «Черноморец» серьезно рассматривает возможность подписания форварда Филиппа Будковского.

Опытный игрок стал свободным агентом после ухода из «Десны». Будковский может стать одним из группы новичков, которые пополнят одесскую команду после прихода тренера Романа Григорчука.

Сам Будковский ранее сообщил, что имеет предложения не только из Украины.

В нынешнем сезоне Филипп забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.

Источник — Footboom

(12 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    С Новым годом!⚒
    С Новым годом!⚒, 07.01.2022 19:56
    -3
    Это самый правильный путь. Есть ещё первая и вторая лиги.
    Там игроков море. Но с ними надо работать.
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