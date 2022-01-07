Собирают свободных агентов. Черноморец интересуется Будковским

По информации СМИ, «Черноморец» серьезно рассматривает возможность подписания форварда Филиппа Будковского.
Опытный игрок стал свободным агентом после ухода из «Десны». Будковский может стать одним из группы новичков, которые пополнят одесскую команду после прихода тренера Романа Григорчука.
Сам Будковский ранее сообщил, что имеет предложения не только из Украины.
В нынешнем сезоне Филипп забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.
Источник — Footboom
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Там игроков море. Но с ними надо работать.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.