Филипп БУДКОВСКИЙ: «Среди вариантов продолжения карьеры не только Украина»

Экс-нападающий «Десны», 29-летний Филипп Будковский рассказал, определился ли он со своим ближайшим будущим.

«Глянем, куда Дед Мороз отправит. А если серьезно, то могу сказать, что в «Десне» я точно не останусь. На данный момент рассматриваю варианты продолжения карьеры. Это не только Украина, но и другие страны - как ближнего, так и дальнего зарубежья», - сказал Будковский.

Напомним, что в «Десне» Будковский появился в период зимнего антракта в сезоне-2019/20. В осенней части нынешнего Будковский принял участие во всех 18 матчах чемпионата.