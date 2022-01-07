Надежда Киченок не смогла выйти в финал парного турнира в Аделаиде

29-летняя украинская теннисистка Надежда Киченок в дуэте с 35-летней индийской спортсменкой Саней Мирзой не смогла пробиться в финал парного турнира в австралийской Аделаиде.
В полуфинале соревнований дуэт Киченок/Мирза в трех сетах проиграл австралийской паре Сторм Сандерс/Эшли Барти — 1:6, 6:2, 8:10.
Поединок длился 51 минуту.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.