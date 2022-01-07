Молчанов вышел в полуфинал парного турнира в Мельбурне

Украинец вместе с Ричардсом Беранкисом взял верх над дуэтом Даниэлл/Кудла

  • 07.01.2022 09:03
  • 118 просмотров
  • 2 комментария
Молчанов вышел в полуфинал парного турнира в Мельбурне
© Getty Images/Global Images Ukraine

34-летний украинский теннисист Денис Молчанов в паре с 31-летним литовцем Ричардсом Беранкисом вышел в полуфинал парного турнира в Мельбурне.

В четвертьфинале украинско-литовский дуэт в трех сетах одолел пару Маркус Даниэлл (Новая Зеландия)/Денис Кудла (США) — 2:6, 7:6 (7:5), 10:8.

Поединок длился 1 час 31 минуту.

В полуфинале Молчанов и Беранкис встретятся с казахстанско-пакистанским дуэтом Недовесов/Куреши. До 2013 года Недовесов выступал за Украину.

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    maksimisgreat
    maksimisgreat, 07.01.2022 09:20
    0
    Молодчина! Вот это камбэк!
    На супер-тайбрейке проигрывали 5-8 и выиграли 5 мячей подряд.
    Полуфинал эйтипишника - большая редкость для нашего мужского тенниса.
    Теперь надо в финал выходить!
    Ссылка
    Spectra
    online
    Spectra, 07.01.2022 09:10
    0
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