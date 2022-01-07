Молчанов вышел в полуфинал парного турнира в Мельбурне

34-летний украинский теннисист Денис Молчанов в паре с 31-летним литовцем Ричардсом Беранкисом вышел в полуфинал парного турнира в Мельбурне.
В четвертьфинале украинско-литовский дуэт в трех сетах одолел пару Маркус Даниэлл (Новая Зеландия)/Денис Кудла (США) — 2:6, 7:6 (7:5), 10:8.
Поединок длился 1 час 31 минуту.
В полуфинале Молчанов и Беранкис встретятся с казахстанско-пакистанским дуэтом Недовесов/Куреши. До 2013 года Недовесов выступал за Украину.
Источник — Sport.ua
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На супер-тайбрейке проигрывали 5-8 и выиграли 5 мячей подряд.
Полуфинал эйтипишника - большая редкость для нашего мужского тенниса.
Теперь надо в финал выходить!
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