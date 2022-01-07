Мало денег. Ливерпуль не продал Филлипса за €8,4 миллиона

Контракт футболиста пытался выкупить один из клубов АПЛ

  • 07.01.2022 08:18
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Мало денег. Ливерпуль не продал Филлипса за €8,4 миллиона
© Getty Images/Global Images Ukraine

Английский «Ливерпуль» отклонил предложение одного из клубов АПЛ относительно покупки 24-летнего английского центрального защитника Натаниэля Филлипса за €8,4 миллиона.

«Ливерпуль» хочет выручить за своего футболиста как минимум вдвое больше. Ранее сообщалось, что Натаниэлем интересуется лондонский «Вест Хэм».

Контракт Филлипса принадлежит «Ливерпулю» с лета 2016 года после перехода из «Болтона» в качестве свободного агента. В текущем сезоне Натаниэль провел за «красных» всего 4 матча во всех турнирах. Сейчас футболист восстанавливается после перелома скулы.

Контракт игрока с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2025 года.

Источник — Daily Mail

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