Мало денег. Ливерпуль не продал Филлипса за €8,4 миллиона

Английский «Ливерпуль» отклонил предложение одного из клубов АПЛ относительно покупки 24-летнего английского центрального защитника Натаниэля Филлипса за €8,4 миллиона.

«Ливерпуль» хочет выручить за своего футболиста как минимум вдвое больше. Ранее сообщалось, что Натаниэлем интересуется лондонский «Вест Хэм».

Контракт Филлипса принадлежит «Ливерпулю» с лета 2016 года после перехода из «Болтона» в качестве свободного агента. В текущем сезоне Натаниэль провел за «красных» всего 4 матча во всех турнирах. Сейчас футболист восстанавливается после перелома скулы.

Контракт игрока с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2025 года.