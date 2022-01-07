Мало денег. Ливерпуль не продал Филлипса за €8,4 миллиона

Английский «Ливерпуль» отклонил предложение одного из клубов АПЛ относительно покупки 24-летнего английского центрального защитника Натаниэля Филлипса за €8,4 миллиона.
«Ливерпуль» хочет выручить за своего футболиста как минимум вдвое больше. Ранее сообщалось, что Натаниэлем интересуется лондонский «Вест Хэм».
Контракт Филлипса принадлежит «Ливерпулю» с лета 2016 года после перехода из «Болтона» в качестве свободного агента. В текущем сезоне Натаниэль провел за «красных» всего 4 матча во всех турнирах. Сейчас футболист восстанавливается после перелома скулы.
Контракт игрока с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2025 года.
Источник — Daily Mail
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.