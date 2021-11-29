Вест Хэму нужен защитник Ливерпуля

Лондонский «Вест Хэм» заинтересован в подписании 24-летнего центрального защитника «Ливерпуля» Натаниэля Филлипса.
«Молотобойцы» хотят укрепить свою линию обороны в будущем январе, и Филлипс видится им подходящим кандидатом. «Вест Хэм» готов предложить футболисту игровое время, которого ему так не хватает в «Ливерпуле».
Контракт Филлипса принадлежит «Ливерпулю» с лета 2016 года после перехода из «Болотона» в качестве свободного агента. В текущем сезоне Натаниэль провел за «красных» всего 3 матча во всех турнирах.
Контракт игрока с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2025 года. Ориентировочная тсоимость защитника составляет €8 миллионов.
Источник — Football Insider
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