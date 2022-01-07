Лучано СПАЛЛЕТТИ: «Мы показали характер»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал ничью с туринским «Ювентусом» (1:1) в матче 20-го тура итальянской Серии А.

«Мы приехали в Турин с намерением сразиться за 3 очка, несмотря на большие трудности, с которыми мы столкнулись и которые нам пришлось преодолеть только для того, чтобы организовать этот матч. Разочаровывает, что нам не удалось победить, но мы очень гордимся работой всей команды.

Это была игра, в которой мы показали характер, отличные технические и моральные качества. Наши футболисты в очередной раз доказали, что заслуживают носить футболки «Наполи», - сказал Спаллетти.