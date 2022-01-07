Лучано СПАЛЛЕТТИ: «Мы показали характер»

Наставник «Наполи» – о ничьей с «Ювентусом»

  • 07.01.2022 05:18
  • 60 просмотров
  • 0 комментариев
Лучано СПАЛЛЕТТИ: «Мы показали характер»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Лучано Спаллетти

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал ничью с туринским «Ювентусом» (1:1) в матче 20-го тура итальянской Серии А.

«Мы приехали в Турин с намерением сразиться за 3 очка, несмотря на большие трудности, с которыми мы столкнулись и которые нам пришлось преодолеть только для того, чтобы организовать этот матч. Разочаровывает, что нам не удалось победить, но мы очень гордимся работой всей команды.

Это была игра, в которой мы показали характер, отличные технические и моральные качества. Наши футболисты в очередной раз доказали, что заслуживают носить футболки «Наполи», - сказал Спаллетти.

Источник — ФК Наполи

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности