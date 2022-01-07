Киченок / Мирза – Барти / Сандерс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Седьмого января украинская теннисистка Надежда Киченок продолжит выступления в парном разряде соревнований WTA 500 в Аделаиде.



Украинка и Саня Мирза из Индии в полуфинале сразятся с австралийской парой Эшли Барти / Сторм Сандерс.



Встреча состоится третьим запуском на центральном корте. Ориентировочное время начала матча – не ранее 08:00 по Киеву.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА