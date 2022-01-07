Львов определился еще с двумя спарринг-партнерами

30 января львовяне сыграют с сербской «Радничкой», а 7 февраля – с румынской «Чиксередой»

  • 07.01.2022 01:56
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Львов определился еще с двумя спарринг-партнерами
© ПФК Львов

ФК «Львов» одним из первых среди украинских команд отправится на зарубежный сбор – в Турцию.

Он будет продолжаться с 16 января по 17 февраля. Запланированы восемь контрольных матчей, шесть спарринг-партнеров львовян уже определены.

Подопечные Олега Дулуба будут выяснять отношения с австрийским «Хартбергом», словацким «Татраном», грузинским «Динамо», чешским клубом «Теплице».

Также появилась договоренность на еще два спарринга: 30 января – с сербской «Радничкой» и 7 февраля - с румынской «Чиксередой». Перед отъездом домой львовяне проведут еще два контрольных поединка, соперники уточняются.

Напомним, что в 19 туре чемпионата УПЛ «Львов» сыграет 26 февраля в гостях с «Александрией».

Источник — Meta-ratings.com.ua

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