Львов определился еще с двумя спарринг-партнерами

ФК «Львов» одним из первых среди украинских команд отправится на зарубежный сбор – в Турцию.

Он будет продолжаться с 16 января по 17 февраля. Запланированы восемь контрольных матчей, шесть спарринг-партнеров львовян уже определены.

Подопечные Олега Дулуба будут выяснять отношения с австрийским «Хартбергом», словацким «Татраном», грузинским «Динамо», чешским клубом «Теплице».

Также появилась договоренность на еще два спарринга: 30 января – с сербской «Радничкой» и 7 февраля - с румынской «Чиксередой». Перед отъездом домой львовяне проведут еще два контрольных поединка, соперники уточняются.

Напомним, что в 19 туре чемпионата УПЛ «Львов» сыграет 26 февраля в гостях с «Александрией».