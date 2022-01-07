Темнокожий воспитанник Динамо попал в сферу интересов клуба Первой лиги

Адеринсола Эсеола может продолжить карьеру в «Полесье» из Житомира

  • 07.01.2022 00:48
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Темнокожий воспитанник Динамо попал в сферу интересов клуба Первой лиги
© Instagram. Адеринсола Эсеола

Украинский форвард Адеринсола Эсеола может продолжить карьеру в Первой лиге. В услугах 30-летнего бомбардира заинтересовано житомирское «Полесье» под руководством Юрия Калитвинцева.

Эсеола практически не играл в «Ворскле» и покинул клуб по окончании осенней части сезона. За полтавчан Эсеола провел всего 2 матча (без забитых голов), а до этого успешно выступал в казахстанском «Кайрате» (84 игры, 38 мячей).

Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость трансфера уроженца Житомира, темнокожего воспитанника киевского «Динамо», в 500 тысяч евро. 

Источник — Footboom

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