6 января прошел матч 20-го тура Серии A между командами «Лацио» и «Эмполи» (3:3).
Лацио – Эмполи – 3:3. Голевая перестрелка. Видео голов и обзор матча
Голы: Иммобиле, 14, Милинкович-Савич, 66, 90+3 – Байрами, 6, Журковски, 8, Ди Франческо, 75.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Сергей Милинкович-Савич (Лацио).
|75'
|ГОЛ ! Мяч забил Федерико Ди Франческо (Эмполи).
|66'
|ГОЛ ! Мяч забил Сергей Милинкович-Савич (Лацио).
|14'
|ГОЛ ! Мяч забил Чиро Иммобиле (Лацио).
|8'
|ГОЛ ! Мяч забил Шимон Журовский (Эмполи).
|6'
|ГОЛ ! С пенальти забил Недим Байрами (Эмполи).
Источник — Sport.ua
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