Дженоа опустился на 19-е место. Впереди у команды Шевченко важнейший тур

Грифонам нужно обыгрывать «Специю»

  • 06.01.2022 20:26
  • 2732 просмотра
  • 4 комментария
Дженоа опустился на 19-е место. Впереди у команды Шевченко важнейший тур
© genoacfc.it

«Дженоа» под руководством Андрея Шевченко удалось достаточно неплохо начать 2022 год - выездная ничья 1:1 с «Сассуоло».

Несмотря на 1 набранный пункт, Грифоны опустились на 19-е место в таблице. Ранее «Кальяри» довольно неожиданно обыграл «Сампдорию» и теперь на 1 очко опережает «Дженоа».

Однако у команды Шевченко есть шанс исправить ситуацию и добыть первую победу при украинском наставнике.

9 января «Дженоа» примет на своем полее «Специю», которая с 16 очками занимает 17-е место. Грифонам необходимо побеждать команду Виктора Коваленко.

Источник — Sport.ua

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    lenares85
    online
    lenares85, 06.01.2022 21:27
    0
    Да дадут новые хазяева лямов 50,слепит команду новую и будут бороться за чемпионмтво
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    DmitrySviridon
    online
    DmitrySviridon, 06.01.2022 21:15
    0
    Нафиг он взял такой слабый клуб???
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    KirTheKing
    KirTheKing, 06.01.2022 21:01
    0
    ..ждем первую победу Грифонов над Специей в это воскресенье!! приключения Андрушки в Италии только начинаются!!
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    ukrnet1245
    online
    ukrnet1245, 06.01.2022 20:40
    -5
    Шевченко обычный физрук. Никакого своего стиля, просто бей-беги.
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