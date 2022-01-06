Дженоа опустился на 19-е место. Впереди у команды Шевченко важнейший тур

«Дженоа» под руководством Андрея Шевченко удалось достаточно неплохо начать 2022 год - выездная ничья 1:1 с «Сассуоло».

Несмотря на 1 набранный пункт, Грифоны опустились на 19-е место в таблице. Ранее «Кальяри» довольно неожиданно обыграл «Сампдорию» и теперь на 1 очко опережает «Дженоа».

Однако у команды Шевченко есть шанс исправить ситуацию и добыть первую победу при украинском наставнике.

9 января «Дженоа» примет на своем полее «Специю», которая с 16 очками занимает 17-е место. Грифонам необходимо побеждать команду Виктора Коваленко.