Старт работы Григорчука. Черноморец определился с планами на сборы

«Черноморец» объявил о том, что подготовку ко второй части сезона команда проведет в Турции. Первый сбор пройдет с 9 по 27 января, а второй - с 31 января по 18 февраля.
Всего запланировано более 10 спаррингов.
Известно, что команда под руководством нового тренера Романа Григорчука проведет пресс-конференцию 9 января, где будет рассказано о трансферных планах.
Ранее сообщалось, что одесситы намерены отказаться от массовой аренды игроков «Динамо».
Источник — ФК Черноморец
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