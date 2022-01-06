Старт работы Григорчука. Черноморец определился с планами на сборы

«Черноморец» объявил о том, что подготовку ко второй части сезона команда проведет в Турции. Первый сбор пройдет с 9 по 27 января, а второй - с 31 января по 18 февраля.

Всего запланировано более 10 спаррингов.

Известно, что команда под руководством нового тренера Романа Григорчука проведет пресс-конференцию 9 января, где будет рассказано о трансферных планах.

Ранее сообщалось, что одесситы намерены отказаться от массовой аренды игроков «Динамо».