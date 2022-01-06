Каково это — пить вино с сэром Алексом

«Я всегда рад пригласить тренера соперника на бокал вина. Даже если в самом разгаре чемпионская гонка, всегда нужно уметь сделать паузу и как бы сказать: «Игра игрой, но нужно оставаться людьми» — сэр Алекс Фергюсон в 2014 году.

В какой-то момент в нулевых годах тренеры стали приезжать на «Олд Траффорд» с двумя целями. Сначала — сыграть в матче, желательно при этом не опозорившись. Затем — суметь впечатлить тренера соперника лучшей бутылкой вина, которую только можно достать.

Любой поклонник «Манчестер Юнайтед» — да и вообще футбола — знает, что сэр Алекс всегда был любителем вина. Порой казалось, что журналисты обсуждали вино с ним не реже, чем выступления команды на поле.

Традиция тренеров встречаться в офисе главного тренера существовала столько, сколько мы себя помним, но в то время как большинство коучей были готовы выпить все, что попадалось под руку, шотландец оставался человеком придирчивым. И многие отчаянно надеялись впечатлить его своим выбором.

Одним из первых свою историю вспоминает Оуэн Койл — тренер «Бернли», который встречался с МЮ в 2009.

«Манчестер Юнайтед» на нашем стадионе — это было событие. Я помнил, что сэр Алекс был любителем красного вина, и поэтому заранее подготовился. Я попросил пресс-атташе купить две бутылки лучшего вина, которое тот мог отыскать. Вскоре он вернулся, заранее записав информацию о вине на бумажке. Я прочитал… но мало что понял. Я-то сам не пью. Я поблагодарил пиарщика и положил вино в холодильник, после чего последовала взбучка — оказывается, красное вино не охлаждают, и его надо откупоривать заранее, чтобы оно подышало».

Бедный Койл. Но ничего не поделать — Фергюсон был знаток. Вином он проникся в 1991 году. Тогда он оказался во Франции, где смотрел за игрой «Монпелье», с которым МЮ должен был играть. «Отель принадлежал Жану Филипу Касальте — очень интересному человеку, который раскрыл мне дивный мир французских вин» — писал Фергюсон в своей первой автобиографии.

Но энтузиазм вырос во что-то большее. Жена Фергюсона, Кэти, видела, как много нервничает ее муж, и стала стараться выработать у того хобби помимо футбола. И так шотландец стал энофилом.

«Изучать вино было полезно. Я не стал экспертом, но я неплох. Я знаю хорошие урожаи и сорта. Я могу дегустировать и оценивать разные тонкости вкуса. Я учился в Бордо и Шампани, но чаще всего просто читал и общался с дилерами и экспертами. Было интересно».

Фергюсон отнесся к новому хобби не только как к увлечению, но и даже соревнованию. Он понял, что вино можно не только пить, но и в него инвестировать. «Сначала я скупал все, что советовали, но деньги так и не шли. Где-то в 2000 я решил вкладываться только в серьезные имена: Petrus, Domaine de la Romanee-Conti, Lynch-Bages и Lafite-Rothschild».

В 2014 году Фергюсон продал большую часть своей коллекции, заработав на ней 2,2 млн фунтов. Больше всего принесли восемь бутылок Domaine de la Romanee-Conti Vintage 1997, оценивающиеся в 94,815 тыс. фунтов. Ярлык со словами «всего хорошего — Алекс Фергюсон» мог добавить немного к цене.

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И так винопитие стало частью ритуала.

Фергюсон всегда утверждал, что встреча за бокалом вина — не просто способ сблизиться с конкурентом, но и шанс обсудить реалии футбола.

«Ферги был как я, — говорит Гарри Реднапп, чаще которого с МЮ сталкивался разве что Арсен Венгер. — Он знает всех игроков со всех лиг. Это была наша жизнь. Есть тренеры, которые знать не знают, что там творится в других дивизионах, но только не мы. И мы обсуждали игроков, тренеров».

«Он всегда спрашивал о новостях, — вспоминает Алан Кербишли, чьи «Чарлтон» и «Вест Хэм» встречались с МЮ 19 раз. — Когда он приглашает — это признак уважения. Он обычно был в хорошем настроении, потому что они выигрывали. А ты даже если проиграл, все равно идешь. Так строятся отношения с большими клубами. Бывало, что после разговора о погоде можно и о футболе вспомнить. Я мог упомянуть кого-нибудь, кто не играл, и спросить, а не отдаст ли он его в аренду».

Как оказалось, не только вино Фергюсон так любил — сэндвичи тоже. Кербишли продолжает: «Впервые мы встретились, когда молодежка «Юнайтед» играла с «Чарльтоном» у нас. Мы только что переехали, и ничего еще не было достроено. Но он все еще вспоминает нашу гостеприимность — и сэндвичи. «Пусть у вас не было крыши над головой, покормили вы нас неплохо».

В свои первые годы в Англии Венгер отказывался следовать старой британской традиции выпить после игры. Постепенно, впрочем, и он снизошел, и как-то после матча на «Олд Траффорде» согласился-таки встретиться. Одна проблема: выбрал он как раз ту встречу, в которой «Арсенал» выиграл и отпраздновал чемпионство.

Как известно, традиция традицией, и сэр Алекс ей следовал даже после унизительных поражений. В 2011 году команда уступила «Сити» со счетом 6:1, и Роберто Манчини был слишком занят журналистами, чтобы прийти. В результате вино отведал его помощник Дэвид Платт. Похоже, шотландец до последнего ждал появления Манчини: «Он прихватил бутылочку Sassicaia. Он знал свое дело».

Вино было неотъемлемой частью отношения Фергюсона и Моуринью. Сначала тренеры относились друг к другу с неприязнью, но когда португалец приехал в Англию тренировать «Челси», его тоже позвали на беседу. Правда, выбором вина сэр Алекс оказался недоволен: сначала назвав его «растворителем для краски», шотландец полушутя отругал Романа Абрамовича за нежелание поделиться чем-нибудь получше. Через неделю тот отправил Фергюсону ящик с Tignanello — тосканским вином, «лучше которого почти ничего нет».

С этого момента Моуринью подобной ошибки не совершал. «После матча мы собрались в моем офисе. Мы посмеялись, поболтали и выпили, но на «Олд Траффорд» я прихвачу что-нибудь получше — пойло у меня в офисе было так себе, и он жаловался», — рассказывал «Избранный» в 2005.

Выслушав лекцию Фергюсона, Моуринью и правда приехал с бутылкой Barca-Velha — португальского вина, чья цена редко опускается ниже 400 фунтов. В 2006 он привез другое португальское вино, уже за 200 фунтов, а перед матчем с «Интером» в 2009 он отправил в отель «Юнайтед» бутылку за 300 фунтов.

Сэм Эллардайс был, как известно, близок к Фергюсону, но с вином он редко попадал. Как-то в преддверии встречи он попросил кого-то в клубе купить что-нибудь хорошенькое и откупорить, чтобы вино подышало. Но уборщик, заметивший открытую бутылку, просто вылил ее содержимое в раковину.

В другой раз сэр Алекс уже решил и вовсе разыграть своего коллегу — редкий случай, когда в нем можно увидеть человека юморного.

«Когда наступил мой 25-й год в клубе, Сэм Эллардайс принес бутылку Latour 1986 года, как раз когда я пришел в МЮ. Его менеджер по экипировке вручил мне ее в утром субботы, и я решил подшутить, заменив его вино бутылкой Ribena (британский бренд негазированных и газированных безалкогольных напитков и концентратов фруктовых напитков на основе черной смородины — прим. переводчика).

И вот ко мне заходит Сэм после игры, и я благодарю его за вино и щедрость. Он говорит: «Конечно, езжай домой и пей в свое удовольствие. А я говорю, что хочу поделиться с ним, открываю, и удивленно спрашиваю: «Это что такое, Сэм?» Тут он стрелой кидается к двери с криками в адрес менеджера. Когда он вернулся, я уже налил вино в бокалы. Потрясающий момент. Я не мог его не разыграть».

Но далеко не всех заботил правильный выбор вина. Мартин О’Нил, например, в 2012 году посоветовал шотландцу «обойтись кофе».

«Я предлагал ему бутылку Liebfraumilch или Blue Nun, — говорит Реднапп, которого впечатлила бутылка вина за 600 фунтов, которое Фергюсон предложил ему после игры с «Портсмутом» в 2003. «Мы в Портсмуте на жизнь не жалуемся, но вино за 600 фунтов. для нас — перебор».

А кто-то использовал плохое вино в качестве своеобразной мести. В 2002 году Стив Макларен явно был зол на «Юнайтед» за покупку Диего Форлана. «Сэр Алекс работает в лучших интересах своего клуба, а я — своего. Но в следующий раз ему придется довольствоваться бутылкой дешевого вина».

***

Со стороны традиция смотрелась странно: к Фергюсону приходили на поклон его вроде бы коллеги, которые вели себя так, будто то была аудиенция у Крестного отца. Но была и логика: шотландец был тренером крупнейшего клуба в стране с массой игроков, готовых отправиться на аренду. Вино не гарантировало сделку, но явно не мешало. Но при этом не только тренеры пользовались интересом Фергюсона, но и представители СМИ, с которыми у него исторически были очень напряженные отношения.

Журналист Джон Карлин вспоминает, как в 2000 году готовился брать интервью для журнала Observer Sport Monthly. Но Фергюсон был явно не в духе, и хотел как можно быстрее отделаться от надоедливого газетчика. Все изменилось, когда Карлин презентовал ему бутылку Pesquera Reserva 1996 года. «Трансформация случилась поразительная. Такое ощущение, что «Юнайтед» сравнял счет на последней минуте. Он дважды повторил: «Какой замечательный жест с вашей стороны!».

В 2006, когда Фергюсон отмечал 20 лет в клубе, Том Тайррелл из манчестерского Piccadilly Radio вручил ему бутылку, изначально купленную им в 1986 — он сразу пообещал, что откроет ее через 20 лет Фергюсона в клубе.

Разумеется, и после завершения карьеры Фергюсон продолжал интересоваться вином. В 2016 Моурисио Почеттино сдружился с тренером, и они решили отобедать в лондонском ресторане. Когда в СМИ об этом прознали, журналисты тут же стали расспрашивать о том, что они пили. Аргентинца это только позабавило, и он ответил коротко: «Я говорил. Иисус пил». Если что, пил он 2011 Brunello di Montalcino — 114 фунтов за бутылку.

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Кто-то может смеяться над привычкой шотландца, но для кого-то то был уникальный шанс пообщаться с лучшим из лучших. Например, о шансе выпить с самим Ферги вспоминает Саймон Грейсон:

«Я с нетерпением ждал шанса дать бой одному из самых успешных тренеров всех времен, — вспоминает творец победы «Лидса» над МЮ в Кубке Англии сезона 2009/10. — Когда играешь с большими командами, пытаешься впитать любую информацию от тренеров. Он вtл себя очень уважительно и сразу нас похвалил, прокомментировав наше выступление в том сезоне. Ему не было легко — он только что проиграл команде из Лиги Один, да еще и принципиальному сопернику. После матча он предложил мне красного вина, но я отказался — я не люблю красное. Уверен, что самое дорогое вино достается самым видным тренерам, или после победы».

Найджел Адкинс тренировал «Саутгемптон», когда в 2012 состоялась 1000 игра Фергюсона во главе «Юнайтед». «Сэр Алекс провел с нами минут 20, обсуждая игру и разных игроков. Я заметил, что осталась где-то треть бутылки после его ухода. Матч был такой значимый, что я взял бутылку домой в качестве сувенира. Дочь поместила ее в рамку и подписала: «1000 матч сэра Алекса». Она все еще у меня дома».

Ну и нельзя забыть Стива Тилсона, удивительным образом переигравшего «красных дьяволов» своим «Саутендом» в розыгрыше Кубка Лиги 2006 года.

«Он прекрасно вел себя после игры. Такая большая команда, и такой обидный результат, но он все равно зашел к нам, что само по себе было уроком. Вскоре после этого он позвал нас на Каррингтон — тренировочную базу. Я так нервничал, что еле на ногах стоял. Я провел там день, наблюдая за тренировкой. Он не только достойно принял поражение, но и сделал такой жест. Невероятно».

Он не единственный высокого мнения о Фергюсоне. Примерно так же говорили все остальные. «Поэтому его так уважают. Он всегда выделял время для других. Особенно для молодых тренеров» — считает Кербишли.

«Если ему позвонить — не важно, из какого клуба, — он всегда отвечал. От «Гиллингема» из четвертого дивизиона, до АПЛ. И он всегда перезванивал. Это говорит о нем все» — дополняет Пьюлис.

Только один человек не согласится с этим выводом. Конечно, были журналисты, так и не простившие Фергюсона за его поведение. И есть один тренер, отказавшийся вообще что-то комментировать, просто сказав, что «не может сказать ровно ничего положительного о нем».

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В канун Нового года сэр Алекс Фергюсон отметил свое 80-летие. Это человек, о котором можно написать 3 тысяч слов только по теме вина, и все равно читать будет интересно. Тем, кто только начинает увлекаться миром футбола, сложно объяснить, какой большой фигурой он был. Даже весь список наград не дает понять, каким он был гигантом. Не просто успешным тренером, но человеком, который сформировал современный английский футбол. Его влияние невозможно переоценить. Не удивительно, что лучшие тренеры мира нервно подбирали подходящую бутылку вина перед каждым матчем с «красными дьяволами».

Перевод Денис КОШЕЛЕВ