Экс-хавбек Шахтера ведет переговоры с Галатасараем

Фернандо уже полгода сидит без клуба

  • 06.01.2022 15:01
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Экс-хавбек Шахтера ведет переговоры с Галатасараем
© Getty Images/Global Images Ukraine. Фернандо

29-летний опорный полузащитник Фернандо Лукас Мартинс может в ближайшее время стать игроком «Галатасарая».

Сообщается, что стамбульский клуб уже ведет переговоры с представителями бразильца, известного в Украине по выступлениям в составе «Шахтера».

«Галатасарай» готов подписать с Фернандо 1,5-летний контракт. По его условиям в первые полгода бразилец заработает 750 тысяч евро, а затем за полноценный сезон – еще 1,5 миллиона евро.

Ранее Фернандо сватали в испанский «Лас-Пальмас».

Источник — TGRT Haber

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