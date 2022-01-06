Экс-хавбек Шахтера ведет переговоры с Галатасараем

29-летний опорный полузащитник Фернандо Лукас Мартинс может в ближайшее время стать игроком «Галатасарая».

Сообщается, что стамбульский клуб уже ведет переговоры с представителями бразильца, известного в Украине по выступлениям в составе «Шахтера».

«Галатасарай» готов подписать с Фернандо 1,5-летний контракт. По его условиям в первые полгода бразилец заработает 750 тысяч евро, а затем за полноценный сезон – еще 1,5 миллиона евро.

Ранее Фернандо сватали в испанский «Лас-Пальмас».