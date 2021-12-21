Бывший опорник Шахтера может перейти в Лас-Пальмас

29-летний опорный полузащитник Фернандо Лукас Мартинс, известный в Украине по выступлениям в составе «Шахтера», интересен клубу испанской Сегунды «Лас-Пальмас».
С августа нынешнего года Фернандо является свободным агентом, а потому клубу, представляющему Канарские острова, его подписание обойдется без выплаты отступных.
Летом Фернандо сватали в «Бешикташ», а после срыва переговорного процесса с турками – в «Лион».
Последним клубом бразильского опорника был китайский «Бэйцзин Гоань».
⚽️ A la @UDLP_Oficial le gusta y mucho Fernando Lucas Martins (29 años), mediocentro brasileño que fue compañero de @VieraJonathan en China 🇨🇳 Tiene experiencia en Europa tras jugar en Shakhtar 🇺🇦 Sampdoria 🇮🇹 y Spartak 🇷🇺 pic.twitter.com/ImmHI4ZxCf— Juanjo Toledo (@Juanjo_Toledo) December 21, 2021
Источник — Sport.ua
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