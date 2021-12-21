Бывший опорник Шахтера может перейти в Лас-Пальмас

29-летний опорный полузащитник Фернандо Лукас Мартинс, известный в Украине по выступлениям в составе «Шахтера», интересен клубу испанской Сегунды «Лас-Пальмас».

С августа нынешнего года Фернандо является свободным агентом, а потому клубу, представляющему Канарские острова, его подписание обойдется без выплаты отступных.

Летом Фернандо сватали в «Бешикташ», а после срыва переговорного процесса с турками – в «Лион».

Последним клубом бразильского опорника был китайский «Бэйцзин Гоань».