Бывший опорник Шахтера может перейти в Лас-Пальмас

С августа Фернандо пребывает в статусе свободного агента

  • 21.12.2021 22:18
  • 741 просмотр
  • 0 комментариев
Бывший опорник Шахтера может перейти в Лас-Пальмас
© Getty Images/Global Images Ukraine

29-летний опорный полузащитник Фернандо Лукас Мартинс, известный в Украине по выступлениям в составе «Шахтера», интересен клубу испанской Сегунды «Лас-Пальмас».

С августа нынешнего года Фернандо является свободным агентом, а потому клубу, представляющему Канарские острова, его подписание обойдется без выплаты отступных.

Летом Фернандо сватали в «Бешикташ», а после срыва переговорного процесса с турками – в «Лион».

Последним клубом бразильского опорника был китайский «Бэйцзин Гоань».

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности