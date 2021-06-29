Бывший хавбек Шахтера согласовал контракт с Бешикташем

29-летний опорный полузащитник «Бэйцзин Гоань» Фернандо Лукас Мартинс, который в Украине известен по выступлениям в составе «Шахтера», близок к тому, чтобы вернуться в Европу.

Опытный хавбек согласовал условия личного контракта с чемпионом Турции «Бешикташем». В Турции Фернандо будет получать по 1,6 миллиона евро в течение трех лет.

С «Бэйцзин Гоань» сделка также полностью согласована, и теперь судьба трансфера зависит от решения главного тренера «Бешикташа» Сергена Ялчина. Если специалист одобрит сделку, то Фернандо уже в ближайшие дни будет приглашен в Стамбул для подписания официальных документов.

Контракт Фернандо с «Бэйцзин Гоань» действует до конца 2022 года, однако сейчас футболист не выступает за команду из-за проблем с визой, которые не позволяют ему въехать на территорию Поднебесной.