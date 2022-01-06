Малиновский не сыграет. Матч Аталанта – Торино перенесен

«Торино» отправили на карантин

  • 06.01.2022 14:37
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Малиновский не сыграет. Матч Аталанта – Торино перенесен
© Getty Images/Global Images Ukraine

Поединок 20-го тура Серии А «Аталанта» - «Торино», который должен был пройти сегодня, 6 января (начало – в 15:30 по Киеву) был отменен. Органы здравоохранения Турина отправили «Торино» на карантин из-за большого количества случаев заражения коронавирусом. Команда не смогла добраться на матч.

Скорее всего, «Торино» получит техническое поражение, которое потом сможет опротестовать и добиться переноса матча на другую дату.

Ранее уже был перенесен матч «Болонья» - «Интер». Также не состоятся матчи «Салернитана» - «Венеция» и «Фиорентина» - «Удинезе».

Источник — ФК Аталанта Бергамо

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