Малиновский не сыграет. Матч Аталанта – Торино перенесен

Поединок 20-го тура Серии А «Аталанта» - «Торино», который должен был пройти сегодня, 6 января (начало – в 15:30 по Киеву) был отменен. Органы здравоохранения Турина отправили «Торино» на карантин из-за большого количества случаев заражения коронавирусом. Команда не смогла добраться на матч.
Скорее всего, «Торино» получит техническое поражение, которое потом сможет опротестовать и добиться переноса матча на другую дату.
Ранее уже был перенесен матч «Болонья» - «Интер». Также не состоятся матчи «Салернитана» - «Венеция» и «Фиорентина» - «Удинезе».
Источник — ФК Аталанта Бергамо
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