Килиан МБАППЕ: «Сейчас мы хотим победить в Лиге чемпионов»

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе заявил о том, что в нынешнем сезоне клуб нацелен на победу в Лиге чемпионов:

«Мы должны быть готовы. Время пришло. Это самая важная часть сезона. Конечно, мы хотим сделать шаг вперед.

Прошло два года с тех пор, как мы выходили в финал, полуфинал. Но сейчас мы хотим победить».

Контракт Мбаппе с ПСЖ истекает в конце сезона. Ранее сообщалось о том, что форвард уже согласовал контракт с «Реалом».