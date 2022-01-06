Килиан МБАППЕ: «Сейчас мы хотим победить в Лиге чемпионов»

Форвард ПСЖ нацелен на титул

  • 06.01.2022 13:40
  • 214 просмотров
  • 2 комментария
Килиан МБАППЕ: «Сейчас мы хотим победить в Лиге чемпионов»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе заявил о том, что в нынешнем сезоне клуб нацелен на победу в Лиге чемпионов:

«Мы должны быть готовы. Время пришло. Это самая важная часть сезона. Конечно, мы хотим сделать шаг вперед.

Прошло два года с тех пор, как мы выходили в финал, полуфинал. Но сейчас мы хотим победить».

Контракт Мбаппе с ПСЖ истекает в конце сезона. Ранее сообщалось о том, что форвард уже согласовал контракт с «Реалом».

Источник — CNN

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Face Control
    online
    Face Control, 06.01.2022 14:23
    0
    Хотеть не вредно.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    euro2012_za_2012euro, 06.01.2022 13:46
    0
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