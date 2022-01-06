Килиан МБАППЕ: «Сейчас мы хотим победить в Лиге чемпионов»

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе заявил о том, что в нынешнем сезоне клуб нацелен на победу в Лиге чемпионов:
«Мы должны быть готовы. Время пришло. Это самая важная часть сезона. Конечно, мы хотим сделать шаг вперед.
Прошло два года с тех пор, как мы выходили в финал, полуфинал. Но сейчас мы хотим победить».
Контракт Мбаппе с ПСЖ истекает в конце сезона. Ранее сообщалось о том, что форвард уже согласовал контракт с «Реалом».
Источник — CNN
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